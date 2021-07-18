Хотя наш рынок уже выработал определенный иммунитет к подобным драйверам, на текущих уровнях рубль остро реагирует на антироссийскую риторику или геополитические новости, свидетельствующие о возможном ухудшении этого фактора, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Похоже, что пользователям, которые хотели бы приобрести новинку, но ещё не успели оформить резервирование, придётся подождать, поскольку ожидаемое время поставки Steam Deck сдвинулось на второй и третий кварталы следующего года.
Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов раскрыл в беседе с «Известиями» новые симптомы у болеющих COVID-19.