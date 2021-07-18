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Экономика

Аналитик назвал «подводные камни», о которые может споткнуться рубль

Самый главный риск для рубля по-прежнему связан с ухудшением геополитической обстановки, потенциально угрожающим новыми антироссийскими санкциями.
РИА Новости
Основным фактором риска для рубля на данный момент является геополитическая обстановка, заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Народные новости
Специалист отметил, что благодаря высоким ценам на сырьевые товары, включая нефть, рубль выглядит относительно сильно.
Экономика сегодня
В то же время остальные валюты на данных по инфляции в США снизились к доллару, так как инфляционное ускорение увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Названы «подводные камни», о которые может споткнуться рубль

Хотя наш рынок уже выработал определенный иммунитет к подобным драйверам, на текущих уровнях рубль остро реагирует на антироссийскую риторику или геополитические новости, свидетельствующие о возможном ухудшении этого фактора, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
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