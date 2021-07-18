Valve принимает заказы на покупку консоли Steam Deck на второй и третий кварталы 2022 года

Похоже, что пользователям, которые хотели бы приобрести новинку, но ещё не успели оформить резервирование, придётся подождать, поскольку ожидаемое время поставки Steam Deck сдвинулось на второй и третий кварталы следующего года.