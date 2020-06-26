Политика

Ruposters.ruRuposters.ruАналитик назвал попытку Лобкова проголосовать дважды «сознательной провокацией»

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Журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков не искал слабое место в системе, а сознательно устраивал провокацию, пытаясь дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Такое заявление сделал директор Центра политического анализа Павел Данилин.
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Аналитик назвал попытку Лобкова проголосовать дважды «сознательной провокацией»

Ruposters.ru09:07

Правозащитник из Латвии прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым

ФедералПресс08:36
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Павел Лобков
Российский журналист
Российский журналист, ведущий и обозреватель телеканала «Дождь». Ранее являлся ведущим программы «Прогресс с Павлом Лобковым» на петербургском «Пятом канале», ведущим, корреспондентом и обозревателем телекомпании НТВ и корреспондентом программы «Итоги».
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