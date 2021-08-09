Глава «Роскосмоса» Рогозин ввел проверку на детекторе лжи для кандидатов в топ-менеджеры

В июне 2018 года Рогозин после прихода на должность главы госкорпорации пообещал, что в ней не будет места бездельникам, интриганам и тем, кто "путает свою шерсть" с государственной.