Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что страхование жизни обладает шансами стать наиболее выгодной альтернативой российской пенсионной системе, пишет Forbes.
Власти Польши и Литвы планировали совершить покушение на бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, задержанного в мае в Минске после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.
"Постановление Басманного районного суда об избрании Батурину меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает, что на результате отечественных спортсменок в этом виде спорта на Играх-2020 в Токио сказался судейский фактор.
«Находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью двух с половиной лет на руках», — сообщили в ведомстве.