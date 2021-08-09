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Аналитик назвал россиянам наиболее выгодную альтернативу пенсии

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что страхование жизни обладает шансами стать наиболее выгодной альтернативой российской пенсионной системе, пишет Forbes.
Lenta.ru
Страхование жизни может стать выгодной альтернативой добровольной пенсионной системе в России.
URA.Ru
Страхование жизни отличается от государственной пенсии тем, что увеличивающиеся выплаты по страховке не подстраиваются под рынок и не воздействует на устойчивость компаний и рынка.
ПРАЙМ
Самиев подчеркнул, что накопительное страхование жизни в России увеличивается.
Lenta.ru

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Альтернатива пенсии: чем заменить демонтируемую пенсионную систему

Альтернативным механизмом могло бы стать страхование жизни, которое во многих странах, например в США или ЮАР, является основным элементом добровольной пенсионной системы.
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Аналитик Самиев назвал самую выгодную альтернативу пенсии

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Аналитик назвал россиянам наиболее выгодную альтернативу пенсии

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Аналитик назвал самую выгодную альтернативу пенсии

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