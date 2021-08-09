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Аналитик назвал россиянам наиболее выгодную альтернативу пенсии

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что страхование жизни обладает шансами стать наиболее выгодной альтернативой российской пенсионной системе, пишет Forbes.
Lenta.ru
По данным Всероссийского союза страховщиков, в первом квартале 2021 года премии в этом сегменте увеличились на 18% год к году: с 27,7 млрд до 32,7 млрд рублей.
Forbes
Самиев подчеркнул, что накопительное страхование жизни в России увеличивается.
Lenta.ru
Страхование жизни отличается от государственной пенсии тем, что увеличивающиеся выплаты по страховке не подстраиваются под рынок и не воздействует на устойчивость компаний и рынка.
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Альтернативным механизмом могло бы стать страхование жизни, которое во многих странах, например в США или ЮАР, является основным элементом добровольной пенсионной системы.
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