Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что страхование жизни обладает шансами стать наиболее выгодной альтернативой российской пенсионной системе, пишет Forbes.
Что касается вакцинации против ковида иностранных студентов, то вузам целесообразно организовать ее за свой счет, а также учитывать рекомендации, которые издаются органами здравоохранения и органами исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Минцифры готовит нормативную базу для перевода чиновников и бюджетников на государственную платформу, которая обяжет их использовать отечественные мессенджеры, почтовые клиенты и и сервисы видео-конференц-связи.
«Находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью двух с половиной лет на руках», — сообщили в ведомстве.