Путин заявил, что в инциденте с британским эсминцем в Черном море участвовали американцы

Президент России Владимир Путин заявил, что даже если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender во время недавнего инцидента у берегов Крыма, третья мировая война все равно бы не началась.