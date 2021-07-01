Аналитик назвал способ выбраться из бедности, который всем подходит
Фондовый рынок дает достаточно вариантов разбогатеть как инвестору, так и спекулянту, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.В источнике
С чего всё началось
Назван способ выбраться из бедности, который всем подходит
"Откладывая и инвестируя 10-20% от своих доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно разбогатеть", — отмечает специалист. В-третьих, нужен навык постоянной учебы и поиска нового.
ПРАЙМ20:03