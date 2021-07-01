Тарасов назвал разные жизненные позиции причиной развода с Бузовой

Российский футболист Дмитрий Тарасов решил поделиться с поклонниками подробностями развода с певицей и ведущей Ольгой Бузовой, рассказав о том, что у него и его второй супруги были слишком разные жизненные позиции.