Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сделал предположение об условии, при котором курс доллара будет равняться 30 рублям. Об этом в понедельник, 22 февраля, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

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С чего всё началось Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля «Вечерняя Москва» поговорила со специалистами в сфере экономики и узнала, смогут ли россияне в будущем покупать доллар по 30 рублей за штуку и каков наиболее вероятный прогноз ситуации с рублем на ближайший год. Вечерняя Москва вчера в 07:48