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Аналитик назвал условие для доллара по 30 рублей

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сделал предположение об условии, при котором курс доллара будет равняться 30 рублям. Об этом в понедельник, 22 февраля, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».В источнике
С чего всё началось

Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

«Вечерняя Москва» поговорила со специалистами в сфере экономики и узнала, смогут ли россияне в будущем покупать доллар по 30 рублей за штуку и каков наиболее вероятный прогноз ситуации с рублем на ближайший год.
Вечерняя Москвавчера в 07:48
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Экономист назвал условие, при котором доллар будет стоить 30 рублей

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Финансист рассказал, стоит ли ждать доллара по 30 рублей

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Аналитик озвучил условие для доллара по 30 рублей

РИА Новостивчера в 12:40

Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

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