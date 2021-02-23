Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Аналитик назвал условие для доллара по 30 рублей

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сделал предположение об условии, при котором курс доллара будет равняться 30 рублям. Об этом в понедельник, 22 февраля, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».В источнике
С чего всё началось

Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

«Вечерняя Москва» поговорила со специалистами в сфере экономики и узнала, смогут ли россияне в будущем покупать доллар по 30 рублей за штуку и каков наиболее вероятный прогноз ситуации с рублем на ближайший год.
Вечерняя Москва22 февраля в 07:48
Подробнее о событии

Эксперт Верников назвал условия для роста доллара выше 80 рублей

ФАНвчера в 05:52

Аналитик рассказал, при каких условиях доллар будет стоить 30 рублей

ПРАЙМ22 февраля в 14:52

Аналитик озвучил условие для доллара по 30 рублей

РИА Новости22 февраля в 12:40

Аналитик раскрыл условие снижения стоимости доллара до 30 рублей

URA.Ru22 февраля в 13:39

Экономист назвал условие, при котором доллар будет стоить 30 рублей

News.ru22 февраля в 12:52

Финансист рассказал, стоит ли ждать доллара по 30 рублей

Телеканал 360°22 февраля в 13:57

Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

Вечерняя Москва22 февраля в 07:48

Российский эксперт назвал условие для доллара по 30 рублей

РК-Ньюсвчера в 02:13
Интересное

В ходе столкновений у офиса Зеленского в Киеве задержали 17 человек

В ходе столкновений у офиса президента Украины Владимира Зеленского в центре Киева после приговора экс-главе одесской ячейки «Правого сектора» (экстремистское движение, запрещено в РФ) Сергею Стерненко полиция задержала 17 человек.
Известиявчера в 15:31

Глава Microsoft заявил о причастности разведки России к масштабной кибератаке

Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что российская разведка якобы имеет отношение к масштабной кибератаке, предпринятой в марте 2020 года против американских правительственных ведомств и частных компаний с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds.
Lenta.ru16:34

Подпавшие под санкции телеканалы Украины создали медиахолдинг

«Тройкой Медведчука» некоторые представители украинской власти называют оказавшиеся под санкциями телеканалы в стране, ассоциируя их с главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Известиявчера в 12:56

Новые ноутбуки Lenovo ThinkPad X13 и X13 Yoga выйдут в версиях с чипами AMD и Intel

Компания Lenovo анонсировала обновлённые портативные компьютеры ThinkPad X13 и ThinkPad X13 Yoga, продажи которых начнутся предстоящей весной: покупатели смогут выбирать между модификациями на аппаратных платформах AMD и Intel.
3DNewsвчера в 10:39