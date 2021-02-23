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Аналитик назвал условие для доллара по 30 рублей

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сделал предположение об условии, при котором курс доллара будет равняться 30 рублям. Об этом в понедельник, 22 февраля, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».В источнике
С чего всё началось

Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

«Вечерняя Москва» поговорила со специалистами в сфере экономики и узнала, смогут ли россияне в будущем покупать доллар по 30 рублей за штуку и каков наиболее вероятный прогноз ситуации с рублем на ближайший год.
Вечерняя Москвавчера в 07:48
Подробнее о событии

Экономист назвал условие для доллара по 30 рублей

Lenta.ru18:00

Аналитик рассказал, при каких условиях доллар будет стоить 30 рублей

ПРАЙМвчера в 14:52

Аналитик озвучил условие для доллара по 30 рублей

РИА Новостивчера в 12:40

Аналитик раскрыл условие снижения стоимости доллара до 30 рублей

URA.Ruвчера в 13:39

Экономист назвал условие, при котором доллар будет стоить 30 рублей

News.ruвчера в 12:52

Финансист рассказал, стоит ли ждать доллара по 30 рублей

Телеканал 360°вчера в 13:57

Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

Вечерняя Москвавчера в 07:48

Российский эксперт назвал условие для доллара по 30 рублей

РК-Ньюс02:13
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