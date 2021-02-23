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Аналитик назвал условие для доллара по 30 рублей

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сделал предположение об условии, при котором курс доллара будет равняться 30 рублям. Об этом в понедельник, 22 февраля, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».В источнике
С чего всё началось

Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

«Вечерняя Москва» поговорила со специалистами в сфере экономики и узнала, смогут ли россияне в будущем покупать доллар по 30 рублей за штуку и каков наиболее вероятный прогноз ситуации с рублем на ближайший год.
Вечерняя Москвавчера в 07:48
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News.ruвчера в 12:52

Аналитик озвучил условие для доллара по 30 рублей

РИА Новостивчера в 12:40

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ПРАЙМвчера в 14:52

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РК-Ньюс02:13
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В Казахстане опровергли сообщения об изменении «Спутником V» генома человека

Указывается, что в ролике сначала размыто дается описание работы препарата, а потом заявляется о вероятности, что он "будет иметь способность к изменению человеческого генома" Казахстанский портал отмечает, что подобных свойств у этого препарата нет и быть не может, поскольку он разработан на основе аденовирусного вектора, а при его создании не использовались мРНК или ДНК-платформы.
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Москва 24вчера в 13:06