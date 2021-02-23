В Казахстане опровергли сообщения об изменении «Спутником V» генома человека

Указывается, что в ролике сначала размыто дается описание работы препарата, а потом заявляется о вероятности, что он "будет иметь способность к изменению человеческого генома" Казахстанский портал отмечает, что подобных свойств у этого препарата нет и быть не может, поскольку он разработан на основе аденовирусного вектора, а при его создании не использовались мРНК или ДНК-платформы.