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Аналитик назвал условие для доллара по 30 рублей

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сделал предположение об условии, при котором курс доллара будет равняться 30 рублям. Об этом в понедельник, 22 февраля, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».В источнике
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Экономика сегодня
С чего всё началось

Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

По словам финансового и биржевого аналитика Степана Демуры, мечты россиян о сильном рубле действительно могут претвориться в жизнь, но при одном условии.
Вечерняя Москвавчера в 07:48
Подробнее о событии

Экономист назвал условие для доллара по 30 рублей

Lenta.ru18:00

Аналитик рассказал, при каких условиях доллар будет стоить 30 рублей

ПРАЙМвчера в 14:52

Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

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Телеканал 360°вчера в 13:57
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Boeing 757 совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити

Самолет Boeing 757-200 одной из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines совершил аварийную посадку в аэропорту города Солт-Лейк-Сити, по имеющимся данным, никто не пострадал, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) телепрограмме канала WGN.
РИА Новости21:24