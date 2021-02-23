Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сделал предположение об условии, при котором курс доллара будет равняться 30 рублям. Об этом в понедельник, 22 февраля, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

С чего всё началось Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля По словам финансового и биржевого аналитика Степана Демуры, мечты россиян о сильном рубле действительно могут претвориться в жизнь, но при одном условии. Вечерняя Москва вчера в 07:48