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Аналитик назвал условие для доллара по 30 рублей

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сделал предположение об условии, при котором курс доллара будет равняться 30 рублям. Об этом в понедельник, 22 февраля, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».В источнике
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Экономика сегодня
С чего всё началось

Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

По словам финансового и биржевого аналитика Степана Демуры, мечты россиян о сильном рубле действительно могут претвориться в жизнь, но при одном условии.
Вечерняя Москвавчера в 07:48
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Экономист назвал условие для доллара по 30 рублей

Lenta.ru18:00

Аналитик рассказал, при каких условиях доллар будет стоить 30 рублей

ПРАЙМвчера в 14:52

Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

Вечерняя Москвавчера в 07:48

Аналитик раскрыл условие снижения стоимости доллара до 30 рублей

URA.Ruвчера в 13:39

Экономист назвал условие, при котором доллар будет стоить 30 рублей

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Эксперт назвал условие, при котором доллар будет стоить 30 рублей

РИА Новостивчера в 12:40

Финансист рассказал, стоит ли ждать доллара по 30 рублей

Телеканал 360°вчера в 13:57
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Память погибших защитников Отечества почтили у Вечного огня в Южно-Сахалинске

Ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций и органов власти, жители и гости города почтили минутой молчания память воинов, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины.
Сахалин.Инфо19:45

Посол Италии погиб при нападении на конвой ООН в ДР Конго

Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДР Конго) Лука Аттанасио был убит в результате нападения на конвой Организации Объединенных Наций на востоке страны, сообщили Министерство иностранных дел Италии и представители местной власти.
Коммерсантъвчера в 08:42

Новая спортивная модель Lexus F-Sport представлена в Facebook

Как сообщает портал CarWeek, в официальном аккаунте Facebook бренда Lexus появилась эпизодический кадр, на котором может быть изображена часть нового автомобиля серии F-Sport. www.32cars.ru Премиальный бренд начинает разворачивать рекламную компанию для нового представителя семейства F-Sport.
SM News17:20

На вооружение в войска России поступит первый полковой комплект ПВО С-350 «Витязь»

Подчеркивается, что отличительной особенностью новой ракетной системы являются повышенная живучесть, огневая мощь, а также увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет.
Evo-rus.comвчера в 01:30

Волчков об обвинениях в адрес Панарина: может, Назаров так хочет найти себе работу

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Волчков прокомментировал обвинения тренера Андрея Назарова в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
RT на русскомвчера в 14:42

Boeing рекомендовала приостановить полеты серии 777 после инцидента с отказом двигателя

Компания Boeing выпустила заявление, в котором порекомендовала всем авиакомпаниям приостановить эксплуатацию лайнеров серии 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 после того, как накануне в США произошло возгорание одного из таких двигателей в ходе выполнения рейса.
Ведомостивчера в 02:15