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Экономика

Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара

С одной стороны, есть все основания для очередного цикла укрепления доллара, с другой – есть альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее "американца", рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.В источнике
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С чего всё началось

Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара

Снижение курса доллара привело к тому, что валютная пара USD/CNY находится на минимуме за два года — 6,43 юаней/доллар. Курс японской иены относительно стабилен к доллару США. Так, на протяжении четырех лет котировки находятся преимущественно в рамках 102-118 доллара за иену.
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