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Экономика

Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара

С одной стороны, есть все основания для очередного цикла укрепления доллара, с другой – есть альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее "американца", рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.В источнике
РИА Новости
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Экономика сегодня
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ФАН

С чего всё началось

С одной стороны, есть все основания для очередного цикла укрепления доллара, с другой – есть альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее "американца", рассказал агентству "Прайм"
 аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

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