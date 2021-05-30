С одной стороны, есть все основания для очередного цикла укрепления доллара, с другой – есть альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее "американца", рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

С чего всё началось С одной стороны, есть все основания для очередного цикла укрепления доллара, с другой – есть альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее "американца", рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. РИА Новости 19:17