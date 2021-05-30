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Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара

С одной стороны, есть все основания для очередного цикла укрепления доллара, с другой – есть альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее "американца", рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.В источнике
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С чего всё началось

С одной стороны, есть все основания для очередного цикла укрепления доллара, с другой – есть альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее "американца", рассказал агентству "Прайм"
 аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

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