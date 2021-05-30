Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
С одной стороны, есть все основания для очередного цикла укрепления доллара, с другой – есть альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее "американца", рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.В источнике
С чего всё началось
С одной стороны, есть все основания для очередного цикла укрепления доллара, с другой – есть альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее "американца", рассказал агентству "Прайм"
аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.