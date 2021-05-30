У доллара есть все основания для очередного укрепления, но существуют и альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее американской, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

С чего всё началось Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара Снижение курса доллара привело к тому, что валютная пара USD/CNY находится на минимуме за два года — 6,43 юаней/доллар. Курс японской иены относительно стабилен к доллару США. Так, на протяжении четырех лет котировки находятся преимущественно в рамках 102-118 доллара за иену. ПРАЙМ 19:02