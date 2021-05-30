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Экономика

Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара

У доллара есть все основания для очередного укрепления, но существуют и альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее американской, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.В источнике
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С чего всё началось

Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара

Снижение курса доллара привело к тому, что валютная пара USD/CNY находится на минимуме за два года — 6,43 юаней/доллар. Курс японской иены относительно стабилен к доллару США. Так, на протяжении четырех лет котировки находятся преимущественно в рамках 102-118 доллара за иену.
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Аналитик назвал более выгодную, чем доллар, валюту

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