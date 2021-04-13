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Российская газета

Аналитик назвал возможный курс рубля к концу апреля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль продолжает эффективно сопротивляться натиску санкционного давления.В источнике
Российская газета
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С чего всё началось

Аналитик назвал возможный курс рубля к концу апреля

В понедельник евро оставался выше 92 рублей, а доллар - выше 77. Однако на долговом рынке появлялись признаки усиления покупок. Это важный первый сигнал восстановления уверенности в российских активах.
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КДК РФС дисквалифицировал Маринато Гильерме на 2 матча и оштрафовал его на 50 тыс. рублей

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме на два матча чемпионата России.
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