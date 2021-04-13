Аналитик назвал возможный курс рубля к концу апреля
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль продолжает эффективно сопротивляться натиску санкционного давления.В источнике
С чего всё началось
Аналитик назвал возможный курс рубля к концу апреля
В понедельник евро оставался выше 92 рублей, а доллар - выше 77. Однако на долговом рынке появлялись признаки усиления покупок. Это важный первый сигнал восстановления уверенности в российских активах.
Российская газета23:00