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Аналитик назвал время для покупки долларов

Заместитель генерального директора, начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров назвал время для покупки долларов. Он рассказал агентству «Прайм», что момент для приобретения американской валюты может прийтись на первую половину февраля и середину весны.В источнике
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Аналитик рассказал, когда наступит время вновь покупать доллары

С технической точки зрения, ориентирами для постепенной покупки американской валюты являются уровни 73,0, 70,9, а также 68,5 рубля за доллар. По времени момент для покупки может прийтись на первую половину февраля и середину весны.
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