Илон Маск не вошёл в состав Совета майнеров биткоина

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) не будет принимать официального участия в работе организации ни в каком виде, несмотря на то, что Совет майнеров биткоина фактически был создан с подачи миллиардера, который в мае провёл переговоры с крупнейшими майнерами криптовалюты Северной Америки.