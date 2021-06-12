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Экономика

Аналитик назвала условия для падения доллара до 60 рублей

Есть вероятность существенного укрепления рубля, при котором доллар может вернуться к отметке в 60 рублей, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.В источнике

С чего всё началось

Подсчитано, когда доллар рухнет до 60 рублей

Вероятность существенного укрепления рубля действительно существует. Реализация такого сценария возможна, если цены на нефть продолжат рост, Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, а Федрезерв и другие ведущие центробанки будут придерживаться мягкой монетарной политики.
ПРАЙМвчера в 18:01

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