Фактор монетарной политики ФРС будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения, объяснила аналитик. От регулятора уже начали поступать сигналы о возможном снижении темпов покупки активов с рынка в случае сохранения высоких темпов восстановления экономики.

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С чего всё началось Подсчитано, когда доллар рухнет до 60 рублей Вероятность существенного укрепления рубля действительно существует. Реализация такого сценария возможна, если цены на нефть продолжат рост, Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, а Федрезерв и другие ведущие центробанки будут придерживаться мягкой монетарной политики. ПРАЙМ 18:01