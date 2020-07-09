«Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — добавил Вудс. Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.

Аналитик не исключил роста цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году

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