Энергетика
RT на русскомАналитик не исключил роста цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году
«Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — добавил Вудс. Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.
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Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК 08 июля в 14:12
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Политика
Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении его в мечеть.
Известия вчера в 04:03
Политика
В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru вчера в 11:23
Экономика
Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом
Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru вчера в 09:09
Политика
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
РИА Новости вчера в 09:38
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Srnsk вчера в 19:50
Происшествия
Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова
Известия вчера в 09:05
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск новой Cross-версии Lada Largus
АвтоВАЗ приступил к производству лимитированной версии универсала Lada Largus Cross, которая получила название Quest.
AutoNews 08 июля в 05:05
Наука
Появилось средство, защищающее от радиации на клеточном уровне
МедиаПоток вчера в 01:58
Единоборства
Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже
Россиянин Пётр Ян, прибывший на «Бойцовский остров», чтобы сразиться с Жозе Алдо на турнире UFC 251, рассказал, где будут проходить поединки.
CT news вчера в 03:55
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 08 июля в 15:30
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии
Известия вчера в 19:17
Армия и оружие
Территория ДНР обстреляна ВСУ шесть раз за сутки
По данным официального представителя Управления НМ (народной милиции) ДНР Олега Никитина на 9 июля, вооружённые формирования Украины за последние 24 часа 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Южный Федеральный 00:02
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс вчера в 12:50
Авто
Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек.
Tvoe-avto.com 08 июля в 15:35
Общество
В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ вчера в 06:03
Политика
Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию
Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.
Известия вчера в 15:44
Происшествия
Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Интерфакс вчера в 17:07
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa 08 июля в 05:36
Экономика
Банки попросили увеличить субсидии на льготную ипотеку
При ключевой ставке ЦБ в 5,5% банкам компенсировали 2 процентных пункта (п. п), после снижения ставки ЦБ до 4,5 % размер субсидии уменьшился до 1 п. п. Средняя ставка в мае, по данным Центробанка, составила 7,4%. В письме также говорится о необходимости продлить срок действия программы льготного ипотечного кредитования до конца 2020 г.
Ведомости 00:19
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
Общество
В Кузбассе выписали ещё 41 пациента с коронавирусом
Всего в регионе официально зарегистрировано 2280 пациентов с коронавирусом, 1006 человек выздоровели, 12 скончались.
REGNUM вчера в 06:27
Политика
Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что рэпер Канье Уэст, недавно заявивший о своем намерении баллотироваться на пост главы государства, поддержит его на выборах.
Газета.Ru 00:36
Общество
В Горном Алтае умер зараженный коронавирусом ветеран ВОВ
Еще один пациент, зараженный коронавирусом, умер в Республике Алтай За сутки в регионе выявлено 44 новых случая инфицирования В июне у него диагностировали коронавирус.
АМИТЕЛ 00:16