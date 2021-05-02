Всем, кто стремится к финансовой независимости, нужно научиться ставить цели и работать на их финансовый результат. Цели могут быть разные: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

С чего всё началось Финансист рассказал, как работать меньше, а зарабатывать больше Вы можете пробовать любые рисковые инструменты, но инвестиции в них никогда не должны превышать 10% от вашего портфеля. Вы должны быть готовы потерять большую часть этих рисковых инвестиций, и это не должно повлиять на вашу финансовую независимость. ПРАЙМ 19:02