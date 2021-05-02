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Экономика

Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше

Всем, кто стремится к финансовой независимости, нужно научиться ставить цели и работать на их финансовый результат. Цели могут быть разные: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.В источнике
РИА Новости
Mockva.ru
ПРАЙМ
ФАН
URA.Ru
Телеканал 360°
News.ru

С чего всё началось

Финансист рассказал, как работать меньше, а зарабатывать больше

Вы можете пробовать любые рисковые инструменты, но инвестиции в них никогда не должны превышать 10% от вашего портфеля. Вы должны быть готовы потерять большую часть этих рисковых инвестиций, и это не должно повлиять на вашу финансовую независимость.
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