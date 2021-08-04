Если вы готовитесь отправиться в отпуск, и вам нужна валюта, то сейчас — благоприятное время покупать, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.
Если валюта требуется вам, например, для отпуска, то сейчас вполне подходящий период для ее покупки. Доллар торгуется вблизи минимумов с конца июня текущего года, а евро – вблизи минимумов с начала июля.
Из российских вакцин для применения у беременных разрешен только "Спутник V". Что касается людей с онкологическими заболеваниями, то вакцинация рекомендована большинству из них, подчеркнули в минздраве.
Администрация США считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на бустерные прививки от коронавируса до конца сентября, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Исследователи Сколтеха совместно с коллегами из Королевского технологического института (Швеция) и Уппсальского университета (Швеция) предсказали наличие у определенного класса магнитных кристаллов антихирального ферромагнетизма.