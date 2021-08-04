Если вы готовитесь отправиться в отпуск, и вам нужна валюта, то сейчас — благоприятное время покупать, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.
Если валюта требуется вам, например, для отпуска, то сейчас вполне подходящий период для ее покупки. Доллар торгуется вблизи минимумов с конца июня текущего года, а евро – вблизи минимумов с начала июля.
Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение «красно-белых» в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против «Бенфики» (0:2). «Спартак» был слабее «Бенфики», это главное.
График курса евро к доллару интервалами 1 минута График цены золота интервалами 1 минута В начале американской сессии среды доходность трежерис резко выросла вместе с курсом доллара, а рискованные активы и золото заметно подешевели.
Ученые Сибирского отделения РАН в ходе Большой норильской экспедиции намерены взять пробы в 20 точках устья реки Амбарной, озера Пясино и истоке реки Пясины для оценки влияния разлива топлива на кормовую базу рыб.