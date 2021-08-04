Будьте в Плюсе

Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары

Если вы готовитесь отправиться в отпуск, и вам нужна валюта, то сейчас — благоприятное время покупать, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.
РИА Новости
"Доллар торгуется вблизи минимумов с конца июня текущего года, а евро — вблизи минимумов с начала июля", — замечает эксперт.
РИА Новости
Кравченко подчеркнул, что рубль в сравнении с другими валютами сейчас не выглядит недооцененным.
РИА Новости
Также эксперт отметил, что никаких потрясений до конца текущего года рубль не ждет.
Lenta.ru

С чего всё началось

Финансист считает, что сейчас самое время купить валюту для отпуска

Если валюта требуется вам, например, для отпуска, то сейчас вполне подходящий период для ее покупки. Доллар торгуется вблизи минимумов с конца июня текущего года, а евро – вблизи минимумов с начала июля.
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