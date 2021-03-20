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РИА Новости

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара

У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли избавляться сейчас от доллара или нужно занять выжидательную позицию, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассказал, когда нужно срочно менять доллары на рубли

Повышение цен на нефть закономерно привело к укреплению рубля. У тех, кто привык хранить сбережения в национальной валюте США, возникли закономерные опасения.
ПРАЙМ19:02

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Россиянам объяснили, когда нужно избавляться от доллара

News.ru19:55

Аналитик Бугров рассказал, когда нужно избавляться от доллара

Московский Комсомолец21:57

Россиянам рассказали, когда нужно срочно продавать доллары

Life.ru21:43

Россиян призвали не хранить все сбережения в долларах

Телеканал 360°20:06

Финансист раскрыл, когда выгоднее всего продавать доллары

URA.Ru22:46

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара

РИА Новости19:14

Эксперт рассказал, когда нужно срочно менять доллары на рубли

ПРАЙМ19:02
Интересное

«Вашингтон» победил «Рейнджерс», Овечкин ответил дублем на гол Панарина

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал волевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1. Счет в матче открыли синерубашечники в большинстве усилиями вернувшегося с незапланированного отпуска Артемия Панарина, для которого эта шайба стала восьмой в сезоне.
Спорт день за днемвчера в 01:47

Посол РФ в США Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций

«Российский посол Анатолий Антонов направляется в Москву для участия в консультациях по поводу изменения отношений (России и США — Ред.)», — сказано в сообщении посольства в Twitter в воскресенье, 21 марта.
Известия19:15

Перечислены налоговые изменения, которые ждут россиян

Самыми важными изменениями являются повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше пяти млн рублей в год и увеличение НДПИ в 3,5 раза (налога на добычу полезных ископаемых, что актуально для производителей соли, удобрений для АПК и т.д.), — отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
News.ru23:30

Женщины, которые плохо спят, набирают вес во время менопаузы

«Наши результаты показывают, что не только отмена эстрогена, но и нарушения сна во время менопаузы могут способствовать изменениям в организме женщины, которые могут предрасполагать женщин среднего возраста к увеличению веса», - сказала ведущий исследователь Лейла Грант, доктор философии из Бригама и женской больницы в г. Бостон, Массачусетс.
MedikForum.ru00:48