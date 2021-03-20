Женщины, которые плохо спят, набирают вес во время менопаузы

«Наши результаты показывают, что не только отмена эстрогена, но и нарушения сна во время менопаузы могут способствовать изменениям в организме женщины, которые могут предрасполагать женщин среднего возраста к увеличению веса», - сказала ведущий исследователь Лейла Грант, доктор философии из Бригама и женской больницы в г. Бостон, Массачусетс.