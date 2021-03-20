Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара

У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли избавляться сейчас от доллара или нужно занять выжидательную позицию, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.В источнике
РИА Новости
Профиль
РЕН ТВ
Московский Комсомолец
ПРАЙМ
URA.Ru
VSE42.RU
АБН
Политика Сегодня
Телеканал 360°
iReactor
Sputnik Таджикистан
SM News
Mockva.ru
Life.ru
Утро.ru
Deita.ru
ФедералПресс
Известия
Рамблер
Lenta.ru
Комсомольская правда
News.ru
РК-Ньюс
Live24
RuNews24.ru
Газета.Ru
ФАН
Народные новости
Российская газета
С чего всё началось

Эксперт рассказал, когда нужно срочно менять доллары на рубли

Имеет ли смысл продолжать хранить деньги в долларах или сейчас самое время обменять их на рубли, чтобы не потерять накопления, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Финансист раскрыл, когда выгоднее всего продавать доллары

URA.Ru22:46

Аналитик Бугров рассказал, когда нужно избавляться от доллара

Московский Комсомолец21:57

Эксперт рассказал, когда нужно срочно менять доллары на рубли

ПРАЙМ19:02

Россиян призвали не хранить все сбережения в долларах

Телеканал 360°20:06

Россиянам объяснили, когда нужно избавляться от доллара

News.ru19:55

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара

РИА Новости19:14

Россиянам рассказали, когда нужно срочно продавать доллары

Life.ru21:43

Аналитик рассказал, когда нужно избавляться от доллара

РК-Ньюс02:53
Интересное