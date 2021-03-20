У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли избавляться сейчас от доллара или нужно занять выжидательную позицию, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.

С чего всё началось Эксперт рассказал, когда нужно срочно менять доллары на рубли Имеет ли смысл продолжать хранить деньги в долларах или сейчас самое время обменять их на рубли, чтобы не потерять накопления, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров. ПРАЙМ вчера в 19:02