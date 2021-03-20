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РИА Новости

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара

У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли избавляться сейчас от доллара или нужно занять выжидательную позицию, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассказал, когда нужно срочно менять доллары на рубли

Имеет ли смысл продолжать хранить деньги в долларах или сейчас самое время обменять их на рубли, чтобы не потерять накопления, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.
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