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РИА Новости

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара

У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли избавляться сейчас от доллара или нужно занять выжидательную позицию, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.В источнике
РИА Новости
Московский Комсомолец
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С чего всё началось

Эксперт рассказал, когда нужно срочно менять доллары на рубли

Повышение цен на нефть закономерно привело к укреплению рубля. У тех, кто привык хранить сбережения в национальной валюте США, возникли закономерные опасения.
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