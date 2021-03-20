У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли избавляться сейчас от доллара или нужно занять выжидательную позицию, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.

С чего всё началось Эксперт рассказал, когда нужно срочно менять доллары на рубли Повышение цен на нефть закономерно привело к укреплению рубля. У тех, кто привык хранить сбережения в национальной валюте США, возникли закономерные опасения. ПРАЙМ 19:02