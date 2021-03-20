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РИА Новости

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара

У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли избавляться сейчас от доллара или нужно занять выжидательную позицию, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассказал, когда нужно срочно менять доллары на рубли

Повышение цен на нефть закономерно привело к укреплению рубля. У тех, кто привык хранить сбережения в национальной валюте США, возникли закономерные опасения.
ПРАЙМ19:02

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Финансист раскрыл, когда выгоднее всего продавать доллары

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Аналитик Бугров рассказал, когда нужно избавляться от доллара

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Россиянам рассказали, когда нужно срочно продавать доллары

Life.ru21:43

Россиянам объяснили, когда нужно избавляться от доллара

News.ru19:55

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара

РИА Новости19:14

Эксперт рассказал, когда нужно срочно менять доллары на рубли

ПРАЙМ19:02
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Sabah: Президент России Владимир Путин действительно убил глобальную гегемонию США

Турецкие СМИ прокомментировали слова Байдена в адрес президента РФ Турецкая газета Sabah заявила о том, что политика президента России Владимира Путина уничтожила гегемонию США.
Центральная Служба Новостей19 марта в 10:39

Перечислены налоговые изменения, которые ждут россиян

Самыми важными изменениями являются повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше пяти млн рублей в год и увеличение НДПИ в 3,5 раза (налога на добычу полезных ископаемых, что актуально для производителей соли, удобрений для АПК и т.д.), — отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
News.ru23:30

Джо Байден пообещал вновь пообщаться с Путиным

Американец уверен, что диалог между ними состоится По данным ТАСС, Джо Байден, президент Соединённых Штатов Америки, в рамках беседы с журналистами в Белом доме сообщил о том, что «на каком-то этапе» он и российский лидер Владимир Путин «переговорят».
Центральная Служба Новостейвчера в 07:16