Политика

ИзвестияИзвестияАналитик объяснил решение Германии сделать ставку на Россию

Германия вынуждена переориентировать внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию, после появления ряда противоречий c Соединенными Штатами. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.
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с чего всё началось

Почему Германия намерена более тесно сотрудничать с Россией

Берлин будет стремиться к более тесному взаимодействию с Москвой во время своего председательства в Совете ЕС. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.
RT на русскомвчера в 15:45

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Аналитик объяснил решение Германии сделать ставку на Россию

Известиявчера в 21:14

Аналитик объяснил, почему Берлин «делает ставку» на Москву

News.ruвчера в 18:21

Всему виной США: аналитик объяснил, почему ФРГ делает ставку на Россию

РЕН ТВвчера в 18:30

Эксперт рассказал, почему Германия делает ставку на Россию

Газета.Ruвчера в 18:58

Эксперт: Почему Германия вынуждена переориентироваться с США на Россию

ИА Красная Веснавчера в 18:17

Аналитик объяснил, почему Германия решила «сделать ставку» на Россию

РИА Новостивчера в 17:38

«Для улучшения отношений Москвы и Берлина нужны не только благие пожелания»

REGNUMвчера в 14:34
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Здоровье

Названы полезные свойства крапивы

Волга-Медиа вчера в 23:17
24
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
670
Политика

В Забайкалье 72,92% избирателей поддержали поправки к Конституции

За принятие поправок к Конституции РФ в Забайкалье, по предварительным итогам голосования, высказались 74,92% избирателей, против - 24,22%, сообщили РИА Новости в избиркоме Забайкальского края.
РИА Новости 00:40
1
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна испугала фанатов фото в «похоронном» платье

Слово и Дело вчера в 09:45
2
Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
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Футбол

Ростислав Мурзагулов: «„Уфа“ расстроена, что не дожала команду, у которой бюджет в несколько раз больше»

Недовольным итогами матча 25-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0) остался председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 12:12
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
90
Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
36
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 30 июня в 11:44
5,9K
Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19

Исследование популяционного иммунитета населения к коронавирусу организовано в 23 субъектах России, во всех федеральных округах страны.
Российская газета вчера в 22:35
47
Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
57
Политика

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
182
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК вчера в 13:26
4,7K
Политика

Что случилось этой ночью: четверг, 2 июля

По данным газеты, "ключевым посредником между ГРУ и боевиками", связанными с талибами, был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.
Интерфакс 00:45
Происшествия

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
2
Политика

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
62
Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
36
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
135
Политика

Скупщина Черногории приняла закон о партнерстве однополых пар

Принятый закон обеспечивает однополые официальные пары такими же имущественными и социальными правами, как и разнополых супругов, за исключением права на усыновление детей.
Взгляд.ру вчера в 22:25
1
Гаджеты

Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO на 8 ТБ

Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO с подключением типа SATA III и памятью QLC.
Игромания.ру вчера в 11:34
18
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия вчера в 11:38
124
Общество

В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
Правда УрФО 00:38
9
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 30 июня в 09:33
538
Общество

В Свердловской области закончили голосовать по изменению Конституции

REGNUM вчера в 11:02
45
Общество

Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн

ПРАЙМ вчера в 22:27
Культура

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

В связи с реформированием команды топ-менеджеров телеканала RTVI прежний редактор покинул свой пост, а вокалист стал генеральным продюсером.
ГлобалМСК.ру вчера в 10:15
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Дина Немцова, 18-летняя дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой, объявила о помолвке.
Московский Комсомолец вчера в 15:39
2
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам

30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 30 июня в 05:28
7,1K
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
328
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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