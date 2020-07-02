Берлин будет стремиться к более тесному взаимодействию с Москвой во время своего председательства в Совете ЕС. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

с чего всё началось

Германия вынуждена переориентировать внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию, после появления ряда противоречий c Соединенными Штатами. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.

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