В пересчете запасы банков снизились на 4,6 т, до 73,4 т, оценивает аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Это на 15% больше, чем было продано в марте. Продолжающееся уменьшение запасов в банках зафиксировали и в рейтинговом агентстве НКР.

с чего всё началось

Запасы золота в российских банках снижаются шесть месяцев подряд. Об этом заявил глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. За апрель они снизились на 4,6 тонны — до 73,4 тонны, — рассказал эксперт РИА Новости.

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