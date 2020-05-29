Экономика
News.ruАналитик объяснил снижение запасов золота в российских банках
Запасы золота в российских банках снижаются шесть месяцев подряд. Об этом заявил глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. За апрель они снизились на 4,6 тонны — до 73,4 тонны, — рассказал эксперт РИА Новости.
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с чего всё началось
В пересчете запасы банков снизились на 4,6 т, до 73,4 т, оценивает аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Это на 15% больше, чем было продано в марте. Продолжающееся уменьшение запасов в банках зафиксировали и в рейтинговом агентстве НКР.РБК27 мая в 17:00
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