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Аналитик объяснил выгоду вклада в евро

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РИА Новости
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Аналитик из «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснил выгоду вклада в евро. Его слова приводит РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему в евро инвестировать выгоднее, чем в доллар

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Европейская валюта на фоне более уверенных темпов восстановления экономики еврозоны для инвесторов может быть интереснее американской, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
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«Русские фонды» приобретают «Доверие»

Инвестгруппа собирается получить доступ к ОПС Инвестиционная группа (ИГ) «Русские фонды» подала ходатайство на покупку Оренбургского негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Доверие», на который раньше претендовали «ВТБ Пенсионный фонд» и «Газфонд Пенсионные накопления».
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В красноярских ТЦ запретили пользоваться Wi-Fi из-за коронавируса

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В России предложили возмещать затраты на тестирование на коронавирус

Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложили возмещать россиянам из бюджета плату за тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, которые сделаны в частных клиниках.
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Сноуден заявил о намерении получить российское гражданство

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Кандидат от проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду в первом туре президентских выборов в Молдавии набрала 35,94% голосов, сообщает понедельник, 2 ноября, ЦИК после обработки 99,63% протоколов.
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В пострадавшем от взрыва доме в Челябинске сделают капремонт 5 квартир

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