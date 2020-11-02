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Аналитик объяснил выгоду вклада в евро

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Аналитик из «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснил выгоду вклада в евро. Его слова приводит РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему в евро инвестировать выгоднее, чем в доллар

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Европейская валюта на фоне более уверенных темпов восстановления экономики еврозоны для инвесторов может быть интереснее американской, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
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Пик коронавируса в Москве может быть зафиксирован 14 декабря

Пик распространения коронавируса COVID-19 в Москве может быть зафиксирован в середине декабря, сообщил проректор по перспективным проектам СПбПУ руководитель Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков.
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