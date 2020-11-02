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Аналитик объяснил выгоду вклада в евро

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Аналитик из «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснил выгоду вклада в евро. Его слова приводит РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему в евро инвестировать выгоднее, чем в доллар

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Европейская валюта на фоне более уверенных темпов восстановления экономики еврозоны для инвесторов может быть интереснее американской, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
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Комитет Совфеда поддержал закон о новом порядке назначения глав ФСБ и СВР

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал разработанный в развитие поправок в конституцию закон о новом порядке назначения руководителей ФСБ и СВР и рекомендовал палате одобрить его 3 ноября.
РИА Новости04:33

Санду лидирует на выборах в Молдавии после подсчёта 99,6% протоколов

Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду в первом туре президентских выборов в Молдавии набрала 35,94% голосов, действующий глава государства Игорь Додон — 32,75%, сообщает ЦИК после обработки 99,63% протоколов.
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Черногория простилась с митрополитом Сербской православной церкви

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Минздрав направит 300 врачей в регионы для борьбы с коронавирусом

Более 300 медицинских работников из подведомственных учреждений направит Министерство здравоохранения РФ в российские регионы для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА «Новости».
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Зеленский заявил о заговоре олигархов после решения Конституционного суда

Решение Конституционного суда о декларировании, которое фактически подрывает антикоррупционную политику властей, - это заговор "старых элит и олигархов" против Украины, считает президент страны Владимир Зеленский.
Газета.Ruвчера в 15:36