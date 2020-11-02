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Lenta.ru
Lenta.ru

Аналитик объяснил выгоду вклада в евро

Аналитик из «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснил выгоду вклада в евро. Его слова приводит РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему в евро инвестировать выгоднее, чем в доллар

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Европейская валюта на фоне более уверенных темпов восстановления экономики еврозоны для инвесторов может быть интереснее американской, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
РИА Новости23:14
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Lenta.ru

Аналитик объяснил выгоду вклада в евро

Lenta.ru00:08
Московский Комсомолец

Аналитик объяснил, в какой валюте выгоднее хранить деньги

Московский Комсомолец01:41
ФАН

Специалист по фондовому рынку назвал самую перспективную валюту

ФАН00:51
News.ru

Аналитик объяснил, почему выгодно вкладываться в евро

News.ru00:42
Экономика сегодня

Евро поднялся выше 94 рублей

Экономика сегодня03:35
ФедералПресс

Названы преимущества вложения денег в евро

ФедералПресс00:01
ПРАЙМ

Эксперт объяснил, какая валюта выгоднее

ПРАЙМ23:07

В Молдавии обработали 95% бюллетеней на выборах президента

Кандидат от партии национального единства Октавиан Цыку набрал два процента голосов, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу - 1,5%, кандидат от движения Unirea (Объединение) - чуть более одного процента голосов.
Интерфакс17:32

На «Ночи искусств» в Строгино пройдет шестичасовой арт-марафон

Создатели проекта «Искусством вовнутрь», художники Anomalit Kate и Макс Гошко-Даньков превратят фойе новой культурной площадки в Строгино в актуальное и необычное арт-пространство во время шестичасового марафона под электронную музыку.
Первое Студенческое агентство07:17

Лукашенко решил готовить католических священников в Белоруссии

Около 300 протестующих задержали в Минске 1 ноября Кроме того, Лукашенко заявил, что обсуждал с Папой Римским активизацию подготовки католических священников в республике, чтобы не везти их «из чуждых стран».
Национальная служба новостей06:44

Минздрав РТ прокомментировал видео с очередью катафалков у больницы в Казани

В министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали видео с очередью из автомобилей ритуальной службы, скопившихся около морга на территории городской клинической больницы №7 в Казани.
БИЗНЕС Online06:59

Автозак с экс-главой Серпуховского района Шестуном попал в ДТП по дороге в СИЗО

Автозак с бывшим главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном, обвиняемым в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлениях, попал в ДТП после судебного заседания в минувшую пятницу.
ТАСС07:21

Новосибирская ведьма Елена Голунова родила дочь в 52 года

52-летняя телезвезда родила дочь У Елены Голуновой уже есть трое сыновей: старший, Влад Кадони, и сам начал успешную телевизионную карьеру: по стопам матери отправился на шоу "Битва экстрасенсов", а затем стал ведущим телешоу "Дом 2".
Московский Комсомолец Новосибирсквчера в 07:09

3D-принтер напечатал разноцветный филамент из разных материалов

FDM-принтеры имеют один (иногда больше) экструдер, подающий филамент на подложку, и для печати разноцветных объектов нужно либо менять катушку филамента вручную, останавливая процесс печати, либо печатать на принтере с несколькими экструдерами, или использовать дополнительные приспособления для заправки сразу нескольких нитей.
N+130 октября в 11:01