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Аналитик объяснил выгоду вклада в евро

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Аналитик из «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснил выгоду вклада в евро. Его слова приводит РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему в евро инвестировать выгоднее, чем в доллар

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Европейская валюта на фоне более уверенных темпов восстановления экономики еврозоны для инвесторов может быть интереснее американской, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
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В Кремле назвали недопустимыми угрозы иностранцам в России

"Считаем необходимым для всех действовать исключительно в рамках законов Российской Федерации и, таким образом, избегать каких-либо действий, которые могли бы представлять угрозу для иностранцев у нас в стране, считаем это недопустимым", - добавил представитель Кремля, отметив, что это касается и безопасности граждан России.
ТАСС05:28

Анталью за 10 месяцев посетили 1,4 млн российских туристов, турпоток упал на 74%

За 10 месяцев 2019 года в Анталью приехали 424 тыс. туристов из этой страны, за тот же период 2020 года – всего 27,3 тыс. На втором месте по сокращению потока Израиль – 89% (с почти 176 тыс. до 18,7 тыс.), на третьем – Германия – 86,6% (с 2,5 млн до 335 тыс.).
Интерфакс05:10