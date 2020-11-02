Анталью за 10 месяцев посетили 1,4 млн российских туристов, турпоток упал на 74%

За 10 месяцев 2019 года в Анталью приехали 424 тыс. туристов из этой страны, за тот же период 2020 года – всего 27,3 тыс. На втором месте по сокращению потока Израиль – 89% (с почти 176 тыс. до 18,7 тыс.), на третьем – Германия – 86,6% (с 2,5 млн до 335 тыс.).