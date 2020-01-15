Общество
Sputnik ГрузияАналитик оценил эффективность первой части торговой сделки Китая и США
Аналитик оценил эффективность первой части торговой сделки Китая и США Президент США Дональд Трамп 31 декабря заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.
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Политика
Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Армия и оружие
NYT: военные США возобновили совместные операции с Ираком
Вооруженные силы (ВС) США возобновили совместные действия с Ираком, в том числе операцию против террористической организации "Исламское государство".
Технологии
Microsoft прекратил поддержку ОС Windows 7
Mossovetinfo.ru – Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 и теперь будет поддерживать только операционную систему Windows 10.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Кино
Мединский считает маловероятным разрешение показа всех частей «Дау»
Министр культуры Владимир Мединский считает крайне маловероятным, что проект «Дау» получит разрешение на показ всех его частей.
Политика
Мутко объяснил отставку правительства РФ
Отставка правительства России связана с запросом на изменения.
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Происшествия
Новосибирцы получили по WhatsApp объявление о найденной девочке
«Нашли девочку на Карла Маркса, 5. Зовут Софья, скиньте по группам, может кто знает!» — такое сообщение разлетается по группам WhatsApp и «ВКонтакте» Новосибирска .
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Политика
Госдеп отреагировал на отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование ливийского конфликта.
Футбол
«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии
Дома туринцы не оставили шансов «Удинезе». Встреча 1/8 финала Кубка Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса».
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Армия и оружие
Боевики ВСУ заняли жилые дома в Золотом и Кряковке
Авто
В России продают 25-летнюю «Волгу» за 5 млн рублей
За редчайший экземпляр, представляющий сегодня высокую коллекционную ценность, просят 5 млн рублей.
Здоровье
В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
По состоянию на 11 января медики зарегистрировали 41 случай заболевания новым типом коронавируса, один человек скончался, несколько сотен человек, в том числе медицинский персонал, имевший тесный контакт с заболевшими, взяты под наблюдение.
Политика
Михаил Мишустин возглавит новое правительство
В среду, 15 января, после послания президента Федеральному собранию возглавлявший правительство последние семь лет Дмитрий Медведев сообщил об отставке своего кабинета.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
Кино
В США скончался актер из сериалов «Друзья» и «Горец»
Политика
Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат
Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.
Политика
Названы возможные сценарии транзита власти в 2024 году
Издание «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники назвало возможные сценарии транзита власти в 2024 году.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Политика
Кудрин предложил определить основания снятия премьера с должности
Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин убежден: перед тем, как изменять Конституцию страны, необходимо четко определить основания, на которых глава государства имеет право снимать с должности премьер-министра.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Игры
Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры
Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.