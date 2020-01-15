Общество

Sputnik ГрузияSputnik ГрузияАналитик оценил эффективность первой части торговой сделки Китая и США

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Аналитик оценил эффективность первой части торговой сделки Китая и США Президент США Дональд Трамп 31 декабря заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.
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Политика

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Аргументы и Факты 15:30
Армия и оружие

NYT: военные США возобновили совместные операции с Ираком

Вооруженные силы (ВС) США возобновили совместные действия с Ираком, в том числе операцию против террористической организации "Исламское государство".
Газета.Ru 19:36
Технологии

Microsoft прекратил поддержку ОС Windows 7

Mossovetinfo.ru – Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 и теперь будет поддерживать только операционную систему Windows 10.
Моссовет вчера в 04:19
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru 01:33
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Кино

Мединский считает маловероятным разрешение показа всех частей «Дау»

Министр культуры Владимир Мединский считает крайне маловероятным, что проект «Дау» получит разрешение на показ всех его частей.
Коммерсантъ 15:51
Политика

Мутко объяснил отставку правительства РФ

Отставка правительства России связана с запросом на изменения.
Вечерняя Москва 09:38
Здоровье

В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Rostov gazeta 09:08
Происшествия

Новосибирцы получили по WhatsApp объявление о найденной девочке

«Нашли девочку на Карла Маркса, 5. Зовут Софья, скиньте по группам, может кто знает!» — такое сообщение разлетается по группам WhatsApp и «ВКонтакте» Новосибирска .
НДН.инфо 13 января в 22:50
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform 13:07
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru вчера в 14:36
Политика

Госдеп отреагировал на отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Взгляд.ру 20:15
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование ливийского конфликта.
Известия 11:27
Футбол

«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии

Дома туринцы не оставили шансов «Удинезе». Встреча 1/8 финала Кубка Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса».
Bookmaker-ratings.ru 16:41
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Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки

Известия 03:55
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Общество

Путин: школьников начальных классов обеспечат бесплатным питанием

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Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета 12:12
Армия и оружие

Боевики ВСУ заняли жилые дома в Золотом и Кряковке

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В России продают 25-летнюю «Волгу» за 5 млн рублей

За редчайший экземпляр, представляющий сегодня высокую коллекционную ценность, просят 5 млн рублей.
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Здоровье

В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа

По состоянию на 11 января медики зарегистрировали 41 случай заболевания новым типом коронавируса, один человек скончался, несколько сотен человек, в том числе медицинский персонал, имевший тесный контакт с заболевшими, взяты под наблюдение.
РИА Новости 20:04
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Михаил Мишустин возглавит новое правительство

В среду, 15 января, после послания президента Федеральному собранию возглавлявший правительство последние семь лет Дмитрий Медведев сообщил об отставке своего кабинета.
РБК 14:47
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Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
ТАСС 07:53
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В США скончался актер из сериалов «Друзья» и «Горец»

Rambler News Service 05:35
Политика

Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат

Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.
Российская газета 18:35
Политика

Названы возможные сценарии транзита власти в 2024 году

Издание «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники назвало возможные сценарии транзита власти в 2024 году.
Lenta.ru 19:17
Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
РИА Новости 13:07
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Кудрин предложил определить основания снятия премьера с должности

Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин убежден: перед тем, как изменять Конституцию страны, необходимо четко определить основания, на которых глава государства имеет право снимать с должности премьер-министра.
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Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
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Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
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