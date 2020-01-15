Аналитик оценил эффективность первой части торговой сделки Китая и США Президент США Дональд Трамп 31 декабря заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.

Политика Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.

Технологии Microsoft прекратил поддержку ОС Windows 7 Mossovetinfo.ru – Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 и теперь будет поддерживать только операционную систему Windows 10.

Здоровье В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.

Происшествия Новосибирцы получили по WhatsApp объявление о найденной девочке «Нашли девочку на Карла Маркса, 5. Зовут Софья, скиньте по группам, может кто знает!» — такое сообщение разлетается по группам WhatsApp и «ВКонтакте» Новосибирска .

Шоу-бизнес Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.

Общество Послание Путина покажут на уличных экранах в столице Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".

Политика Госдеп отреагировал на отставку Медведева Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».

Политика Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование ливийского конфликта.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Здоровье В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа По состоянию на 11 января медики зарегистрировали 41 случай заболевания новым типом коронавируса, один человек скончался, несколько сотен человек, в том числе медицинский персонал, имевший тесный контакт с заболевшими, взяты под наблюдение.

Политика Михаил Мишустин возглавит новое правительство В среду, 15 января, после послания президента Федеральному собранию возглавлявший правительство последние семь лет Дмитрий Медведев сообщил об отставке своего кабинета.

Политика Названы возможные сценарии транзита власти в 2024 году Издание «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники назвало возможные сценарии транзита власти в 2024 году.

Политика США и Китай подписали первую часть торговой сделки Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Политика Кудрин предложил определить основания снятия премьера с должности Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин убежден: перед тем, как изменять Конституцию страны, необходимо четко определить основания, на которых глава государства имеет право снимать с должности премьер-министра.