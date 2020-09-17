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Аналитик оценил перспективы курса рубля

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил перспективы курса рубля. В беседе с «Российской газетой» он заявил, что на среднесрочном горизонте есть вероятность ослабления национальной валюты.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс", оценил перспективы рубля и дал не самый утешительный прогноз: - В условиях ралли на сырьевых площадках, - прогнозирует эксперт, - которое было подхвачено на азиатской ночной сессии, мы можем увидеть сегодня новые недельные максимумы в нефти еще до открытия российских торгов.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
ToDay News Ufa

Аналитик оценил перспективы курса рубля

ToDay News Ufa06:05
RT на русском

Аналитик оценил перспективы курса рубля

RT на русском06:00
Российская газета

Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Российская газета23:00
Рамблер

Доллару предрекли резкий рост

Рамблер04:52
Profinance.ru

Мнение: курс доллара может подняться до 85 рублей, а курс евро - до 105 рублей уже осенью

Profinance.ru04:47
Комсомольская правда

Курс доллара на сентябрь: аналитик объяснил, возможен ли рост до 85 рублей

Комсомольская правда03:53
Shraibikus News

Названа вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Shraibikus News05:12

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ru03:57
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Европарламент не признал результаты выборов в Белоруссии

17 сентября Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой не признал Александра Лукашенко легитимным президентом и требует введения санкций против Минска и граждан России, "поддерживавших Лукашенко".
МонаВиста11:33
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На высокопоставленного наркополицейского из Великих Лук завели дело

Против замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по городу Великие Луки завели уголовное дело - наркополицейского заподозрили в превышении полномочий и организации незаконного хранения наркотиков.
РЕН ТВ14:50
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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Век04:04
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