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Аналитик оценил перспективы курса рубля

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил перспективы курса рубля. В беседе с «Российской газетой» он заявил, что на среднесрочном горизонте есть вероятность ослабления национальной валюты.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс", оценил перспективы рубля и дал не самый утешительный прогноз: - В условиях ралли на сырьевых площадках, - прогнозирует эксперт, - которое было подхвачено на азиатской ночной сессии, мы можем увидеть сегодня новые недельные максимумы в нефти еще до открытия российских торгов.
Российская газетавчера в 23:00
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ToDay News Ufa

Аналитик оценил перспективы курса рубля

ToDay News Ufaвчера в 06:05
RT на русском

Аналитик оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 06:00
Рамблер

Доллару предрекли резкий рост

Рамблервчера в 04:52
Shraibikus News

Названа вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Shraibikus Newsвчера в 05:12
Profinance.ru

Мнение: курс доллара может подняться до 85 рублей, а курс евро - до 105 рублей уже осенью

Profinance.ruвчера в 04:47
Комсомольская правда

Курс доллара на сентябрь: аналитик объяснил, возможен ли рост до 85 рублей

Комсомольская правдавчера в 03:53
Российская газета

Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Российская газетавчера в 23:00

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ruвчера в 03:57
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Специальная версия Devil May Cry 5 выйдет в день старта продаж PS5

Вашингтон, 17 сентября 2020, 06:08 — REGNUM Во время мероприятия Playstation Showcase компания Sony сообщила, что Devil May Cry 5: Special Edition войдет в пакет «стартовых игр» для PlsyStation 5, которые можно будет купить в день начала продаж новой консоли.
REGNUMвчера в 23:08

Песков заявил об отсутствии оснований для новой самоизоляции

На вопрос журналистов, нет ли планов усилить "карантин" из-за коронавируса и вернуться к режиму самоизоляции хотя бы частично, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, никаких обсуждений не ходит" .
Российская газетавчера в 06:20
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NASA хочет заплатить компаниям за возвращение лунных камней

Американское космическое агентство объявило беспрецедентный тендер: оно хочет заплатить компаниям за взятие образцов лунных горных пород в рамках американской стратегии по развитию возможностей для разработки внеземных минеральных ресурсов.
V-kosmose.com14 сентября в 08:24
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