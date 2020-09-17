Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Аналитик оценил перспективы курса рубля

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил перспективы курса рубля. В беседе с «Российской газетой» он заявил, что на среднесрочном горизонте есть вероятность ослабления национальной валюты.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс", оценил перспективы рубля и дал не самый утешительный прогноз: - В условиях ралли на сырьевых площадках, - прогнозирует эксперт, - которое было подхвачено на азиатской ночной сессии, мы можем увидеть сегодня новые недельные максимумы в нефти еще до открытия российских торгов.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
ToDay News Ufa

Аналитик оценил перспективы курса рубля

ToDay News Ufa06:05
RT на русском

Аналитик оценил перспективы курса рубля

RT на русском06:00
Российская газета

Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Российская газета23:00
Рамблер

Доллару предрекли резкий рост

Рамблер04:52
Profinance.ru

Мнение: курс доллара может подняться до 85 рублей, а курс евро - до 105 рублей уже осенью

Profinance.ru04:47
Комсомольская правда

Курс доллара на сентябрь: аналитик объяснил, возможен ли рост до 85 рублей

Комсомольская правда03:53
Shraibikus News

Названа вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Shraibikus News05:12

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
4,5K

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости10:45
201

США просят ФРГ не связывать диверсификацию энергоресурсов с «СП-2»

Морган Ортагус, руководитель пресс-службы Госдепа США, просит Германию не связывать «Северный поток – 2» и стремление к диверсификации источников энергоресурсов, о которых шла речь на переговорах, сообщает ТАСС.
RuNews24.ru13:54
3

ФФККР не получала документов от РУСАДА по делу Сотсковой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не получала документов от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о подделке документов бывшей фигуристкой Марией Сотсковой, заявил РИА Новости президент организации Александр Горшков.
РИА Новости13:22

Медведев исключил выдачу российских авиадиспетчеров Польше

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «русофобской истерией» планы властей Польши арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения там самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году.
RT на русском13:00
7

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
3,2K