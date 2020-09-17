Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил перспективы курса рубля. В беседе с «Российской газетой» он заявил, что на среднесрочном горизонте есть вероятность ослабления национальной валюты.

Общество Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске. 2,8K

Политика МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется. 1,1K

Общество РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией. 2,2K

Общество В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек 21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.

Общество Задержан экс-президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов Москва, 17 сентября 2020, 11:23 — REGNUM Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, возглавляющий Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России, задержан правоохранительными органами. 138

Общество Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира Российский ученый, профессор университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил в своем Facebook, что Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. 225

Политика В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о перспективах саммита «нормандской четвёрки», для начала должны быть реализованы достигнутые в Париже договорённости.

Футбол «Ливерпуль» согласовал с «Баварией» трансфер Тьяго Алькантары Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн в «Твиттере», мерсисайдцы согласовали с мюнхенцами трансфер 29-летнего испанского футболиста.

Хоккей Шесть матчей «Барыса» в КХЛ перенесли из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла шесть матчей казахстанского «Барыса» из-за заражения представителей команды коронавирусом.

Игры Nintendo прекратила производство консолей семейства 3DS Nintendo на своих официальных сайтах объявила, что прекратила производство консолей семейства 3DS.

Шоу-бизнес Сексуальный образ Кристины Асмус вызвал споры среди пользователей Известная актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram фотографию в необычном и ярком образе со съемок новой программы. 2

Футбол Сборная России поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФА и стала 32-й Наибольшего прогресса среди всех национальных команд совершила сборная России, поднявшаяся сразу на шесть позиций до 32-го места и набрав больше всех очков - 15.

Армия и оружие Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ". 144