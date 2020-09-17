Финансы
RT на русскомАналитик оценил перспективы курса рубля
Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил перспективы курса рубля. В беседе с «Российской газетой» он заявил, что на среднесрочном горизонте есть вероятность ослабления национальной валюты.
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Общество
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru 03:57
Политика
МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию
Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufa вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном
Сама Шульженко сообщала, что на нее оказывают серьезное давление из-за обвинений Наташи Королевой в краже драгоценностей.
РИА Новости 04:45
Общество
Регионы России получат 4,5 млрд рублей на развитие дорожной сети
RT на русском 06:24
Общество
РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском
Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 02:21
Происшествия
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил жизнь самоубийством в одном из СИЗО Челябинска.
РИА Новости вчера в 09:08
Киберспорт
Valve изменила предмет Immortal для Windranger, чтобы он соответствовал цветам арканы
CyberSport.ru 04:39
Общество
В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек
21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
Интерфакс 06:27
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала фотографию семимесячной дочки Энрике Иглесиаса
Накануне на странице теннисистки появилась новая фотография подросшей малышки.
RuNews24.ru 03:12
Общество
Задержан экс-президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов
Москва, 17 сентября 2020, 11:23 — REGNUM Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, возглавляющий Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России, задержан правоохранительными органами.
REGNUM 04:23
Происшествия
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомости вчера в 07:26
Игры
Sony назвала цены на PlayStation 5 в России
РИА Новости 03:49
Армия и оружие
ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море
«Корабль командования морских перевозок ВМС США Yuma начал переход в северном направлении к Черному морю для начала регулярных морских операций», – говорится в твите.
РБК вчера в 05:20
Общество
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Российский ученый, профессор университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил в своем Facebook, что Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.
BFM.ru 06:25
Политика
В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о перспективах саммита «нормандской четвёрки», для начала должны быть реализованы достигнутые в Париже договорённости.
RT на русском вчера в 10:59
Политика
В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции
Оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях по коронавирусной инфекции нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:58
Авто
АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest
Отечественная компания опубликовала прайс-лист на молодежную версию модели Lada Granta Cross, получившую приставку Quest в названии.
SpeedMe 05:54
Футбол
«Ливерпуль» согласовал с «Баварией» трансфер Тьяго Алькантары
Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн в «Твиттере», мерсисайдцы согласовали с мюнхенцами трансфер 29-летнего испанского футболиста.
Чемпионат 04:46
Хоккей
Шесть матчей «Барыса» в КХЛ перенесли из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла шесть матчей казахстанского «Барыса» из-за заражения представителей команды коронавирусом.
РБК спорт 04:40
Игры
Nintendo прекратила производство консолей семейства 3DS
Nintendo на своих официальных сайтах объявила, что прекратила производство консолей семейства 3DS.
Игромания.ру 04:16
Происшествия
СК назвал поджог причиной пожара в частной клинике в Красноярске
RT на русском 04:40
Общество
Заразившийся коронавирусом мэр Харькова доставлен в берлинскую клинику
Заразившийся коронавирусом и впавший в кому мэр Харькова доставлен в берлинскую клинику "Шарите".
Газета.Ru 03:48
Шоу-бизнес
Сексуальный образ Кристины Асмус вызвал споры среди пользователей
Известная актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram фотографию в необычном и ярком образе со съемок новой программы.
Политическая Экспертиза вчера в 09:32
Футбол
Сборная России поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФА и стала 32-й
Наибольшего прогресса среди всех национальных команд совершила сборная России, поднявшаяся сразу на шесть позиций до 32-го места и набрав больше всех очков - 15.
Российская газета 05:05
Наука
Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены кислотой
Ученые рассказали о "потерянных" биомаркерах в глине планеты. Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены кислотой.
Piter.tv 04:09
Армия и оружие
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru 05:32
Происшествия
Ярославский губернатор объявил о награде за поимку убийцы девочек
Ярославль, 17 сентября 2020, 13:15 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил о денежном вознаграждении за поимку подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске.
REGNUM 06:15