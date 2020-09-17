Финансы

RT на русскомRT на русскомАналитик оценил перспективы курса рубля

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил перспективы курса рубля. В беседе с «Российской газетой» он заявил, что на среднесрочном горизонте есть вероятность ослабления национальной валюты.
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Доллару предрекли резкий рост

Рамблер04:52

Аналитик оценил перспективы курса рубля

RT на русском06:00

Названа вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Shraibikus News05:12

Названа вероятность роста доллара до 85 рублей, евро – до 105 рублей

ToDay News Ufa06:05

Мнение: курс доллара может подняться до 85 рублей, а курс евро - до 105 рублей уже осенью

Profinance.ru04:47

Курс доллара на сентябрь: аналитик объяснил, возможен ли рост до 85 рублей

Комсомольская правда03:53

Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработано 7415 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Общество

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru 03:57
2,8K
Политика

МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufa вчера в 09:45
1,1K
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном

Сама Шульженко сообщала, что на нее оказывают серьезное давление из-за обвинений Наташи Королевой в краже драгоценностей.
РИА Новости 04:45
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Общество

Регионы России получат 4,5 млрд рублей на развитие дорожной сети

RT на русском 06:24
Общество

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 02:21
2,2K
Происшествия

Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил жизнь самоубийством в одном из СИЗО Челябинска.
РИА Новости вчера в 09:08
5K
Происшествия

После столкновения самолета с птицами в Белгороде началась проверка

РБК 06:00
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Киберспорт

Valve изменила предмет Immortal для Windranger, чтобы он соответствовал цветам арканы

CyberSport.ru 04:39
Общество

В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
Интерфакс 06:27
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала фотографию семимесячной дочки Энрике Иглесиаса

Накануне на странице теннисистки появилась новая фотография подросшей малышки.
RuNews24.ru 03:12
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Общество

Задержан экс-президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов

Москва, 17 сентября 2020, 11:23 — REGNUM Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, возглавляющий Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России, задержан правоохранительными органами.
REGNUM 04:23
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Происшествия

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Ведомости вчера в 07:26
401
Политика

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Коммерсантъ 05:28
2,9K
Игры

Sony назвала цены на PlayStation 5 в России

РИА Новости 03:49
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Армия и оружие

ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море

«Корабль командования морских перевозок ВМС США Yuma начал переход в северном направлении к Черному морю для начала регулярных морских операций», – говорится в твите.
РБК вчера в 05:20
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Общество

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Российский ученый, профессор университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил в своем Facebook, что Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.
BFM.ru 06:25
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Политика

В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о перспективах саммита «нормандской четвёрки», для начала должны быть реализованы достигнутые в Париже договорённости.
RT на русском вчера в 10:59
Политика

В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции

Оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях по коронавирусной инфекции нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:58
141
Происшествия

СК заинтересовался обстоятельствами смерти Валентины Легкоступовой

Газета.Ru 06:04
9
Авто

АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest

Отечественная компания опубликовала прайс-лист на молодежную версию модели Lada Granta Cross, получившую приставку Quest в названии.
SpeedMe 05:54
81
Футбол

«Ливерпуль» согласовал с «Баварией» трансфер Тьяго Алькантары

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн в «Твиттере», мерсисайдцы согласовали с мюнхенцами трансфер 29-летнего испанского футболиста.
Чемпионат 04:46
Хоккей

Шесть матчей «Барыса» в КХЛ перенесли из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла шесть матчей казахстанского «Барыса» из-за заражения представителей команды коронавирусом.
РБК спорт 04:40
Игры

Nintendo прекратила производство консолей семейства 3DS

Nintendo на своих официальных сайтах объявила, что прекратила производство консолей семейства 3DS.
Игромания.ру 04:16
Происшествия

СК назвал поджог причиной пожара в частной клинике в Красноярске

RT на русском 04:40
7
Общество

Заразившийся коронавирусом мэр Харькова доставлен в берлинскую клинику

Заразившийся коронавирусом и впавший в кому мэр Харькова доставлен в берлинскую клинику "Шарите".
Газета.Ru 03:48
7
Шоу-бизнес

Сексуальный образ Кристины Асмус вызвал споры среди пользователей

Известная актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram фотографию в необычном и ярком образе со съемок новой программы.
Политическая Экспертиза вчера в 09:32
2
Футбол

Сборная России поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФА и стала 32-й

Наибольшего прогресса среди всех национальных команд совершила сборная России, поднявшаяся сразу на шесть позиций до 32-го места и набрав больше всех очков - 15.
Российская газета 05:05
Наука

Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены кислотой

Ученые рассказали о "потерянных" биомаркерах в глине планеты. Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены кислотой.
Piter.tv 04:09
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Армия и оружие

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru 05:32
144
Происшествия

Ярославский губернатор объявил о награде за поимку убийцы девочек

Ярославль, 17 сентября 2020, 13:15 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил о денежном вознаграждении за поимку подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске.
REGNUM 06:15
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