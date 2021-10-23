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Аналитик оценил ситуацию с долларом к концу года

Стоимость нацвалюты США может достигнуть отметки в 73 рубля к концу 2021 года.
Экономика сегодня
«Снижение стоимости нефти на фоне спада ажиотажа на рынке энергоносителей и постепенное сокращение программы количественного смягчения в США окажут давление на курс рубля», – отметил специалист.
Петербургский дневник
Издание отмечает, что доллар за прошедшие два месяца подешевел относительно рубля на 3,5 рубля, то есть на 4,7%. То есть в конце августа установленный ЦБ России курс доллара к рублю составлял 74,36 рубля, а к концу октября курс доллара упал до 70,86 рубля.
ИА Красная Весна
Цена доллара в таком случае может достигнуть величины в 75 рублей за доллар.
ИА Красная Весна

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