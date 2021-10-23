Издание отмечает, что доллар за прошедшие два месяца подешевел относительно рубля на 3,5 рубля, то есть на 4,7%. То есть в конце августа установленный ЦБ России курс доллара к рублю составлял 74,36 рубля, а к концу октября курс доллара упал до 70,86 рубля.