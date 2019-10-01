Энергетика
RT на русскомАналитик оценил сообщения о ненамеренной помощи США энергетике России
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что действия США непреднамеренно привели к укреплению позиций России на рынке энергетики.
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Вреда больше, чем пользы. В России высказались о «нечаянной помощи» от США
Национальная служба новостей04:02
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Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Единоборства
Усик победой дебютировал в супертяжелом весе
Уже в седьмом раунде боец из США запросил остановку боя. Таким образом, дебют Усика в супертяжелом весе состоялся успешно.
Газета.Ru 00:35
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в московском кафе
Lenta.ru вчера в 18:09
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возвращении смертной казни
В Кремле ответили на вопрос о том, обсуждает ли власть возможность возвращения смертной казни в стране.
БИЗНЕС Online вчера в 08:39
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Гаджеты
В Сети опубликован дизайн нового ноутбука Pixelbook Go
В Сети опубликовали фотографии нового ноутбука Google Pixelbook Go.
Rusargument 11 октября в 02:43
Политика
В Польше стартовали парламентские выборы
В Польше открылись избирательные участки в рамках очередных парламентских выборов.
RT на русском 01:44
Кино
Вышел трейлер фильма «Круиз по джунглям»
Культуромания вчера в 11:46
Энергетика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
REGNUM 01:43
Экономика
Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 11 октября в 08:47
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Происшествия
Сына вице-президента МТС выпустили из спецприемника
Сына вице-президента компании МТС, арестованного ранее на 10 суток, выпустили из спецприемника, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 04:09
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
РИА Новости вчера в 16:37
Армия и оружие
Инфраструктура и жилье: министр рассказал о приоритетах Минобороны
Как сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, самым важным на данный момент для армии является строительство военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для военных и их семей.
Национальные Интересы 11 октября в 16:50
Политика
Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17
Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.
РБК 10 октября в 09:20
Армия и оружие
Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром
Военный беспилотный летательный аппарат США XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время третьего испытательного полета.
iReactor вчера в 22:23
Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Происшествия
Во ФСИН рассказали о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал об Михаиле Туватине, который является подозреваемым в убийстве девятилетней школьницы в Саратове.
Газета.Ru вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Шоу-бизнес
Суд разделил наследство Началовой
Никулинский суд Москвы поставил точку в разделе наследства Юлии Началовой. Певица умерла в Москве 16 марта 2019 года в 38 лет.
Телеканал 360° вчера в 12:58
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
Происшествия
Число погибших из-за тайфуна в Японии превысило 20 человек
Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 21 человека, еще 16 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
РИА Новости 03:52
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.
РИА Новости 03:47