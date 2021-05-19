Аналитик оценил вероятность резкого взлета курса рубля
Курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022-го. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Маслов.В источнике
С чего всё началось
Аналитик рассчитал, когда рубль взлетит до небес
Курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден, и именно сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый взрывной рост.
ПРАЙМ18:01