В медцентре имени Тетюхина допустили возможность приостановки операций по системе ОМС

В медицинском центре имени Тетюхина допустили возможность приостановки операций по системе ОМС. генеральный директор центра Алексей Щелкунов во время встречи с журналистами поведал о том, что тот объём, который был получен по травматологии и ортопедии, завершается примерно в июне - июле.