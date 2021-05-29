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Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.В источнике
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Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику

Вакцинация населения от коронавируса принесет России в 2021 году более 1% ВВП благодаря тому, что позволит не закрывать сектор услуг и транспорт, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
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