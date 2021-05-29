Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.В источнике
С чего всё началось
Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику
Вакцинация населения от коронавируса принесет России в 2021 году более 1% ВВП благодаря тому, что позволит не закрывать сектор услуг и транспорт, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
РИА Новости02:04