В России рекордно подскочил объем наличных денег в обращении. И это несмотря на то, что во время пандемии рекомендовали расплачиваться бесконтактно, карточками, а не купюрами. Народ закрывает депозиты, которые не приносят доход, и перекладывает сбережения в валюту или под матрас.

РИА Новости 01:00