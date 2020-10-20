Аналитик ответил, вырастет ли рубль из-за того, что россияне копят наличные
Москва, 20 октября 2020, 12:01 — REGNUM На курс рубля влияют только покупатели и продавцы, спрос и предложение, заявил 20 октября финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.В источнике
С чего всё началось
Россияне запаслись наличными: как это скажется на курсе рубля
В России рекордно подскочил объем наличных денег в обращении. И это несмотря на то, что во время пандемии рекомендовали расплачиваться бесконтактно, карточками, а не купюрами. Народ закрывает депозиты, которые не приносят доход, и перекладывает сбережения в валюту или под матрас.
РИА Новости01:00
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