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Аналитик ответил, вырастет ли рубль из-за того, что россияне копят наличные

Политическая Экспертиза
Народные новости
РИА Новости
Инвест-Форсайт
АБН
Primpress.ru
Утро.ru
Москва, 20 октября 2020, 12:01 — REGNUM На курс рубля влияют только покупатели и продавцы, спрос и предложение, заявил 20 октября финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.В источнике
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Россияне запаслись наличными: как это скажется на курсе рубля

В России рекордно подскочил объем наличных денег в обращении. И это несмотря на то, что во время пандемии рекомендовали расплачиваться бесконтактно, карточками, а не купюрами. Народ закрывает депозиты, которые не приносят доход, и перекладывает сбережения в валюту или под матрас.
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Уход в наличные может усугубить кризис

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Пандемия заставила россиян снимать больше наличных

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Ушли в кеш: россияне запасаются наличкой

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Аналитик ответил, вырастет ли рубль из-за того, что россияне копят наличные

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Россияне копят наличку: предсказан курс рубля

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Россияне запаслись наличными: как это скажется на курсе рубля

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Во вторник я должен стать номер один p4p, — Хабиб Нурмагомедов о цели на турнире UFC 254

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов намерен стать лучшим бойцом среди всех весовых категорий благодаря досрочной победе над временным чемпионом Джастином Гэтжи в субботу на UFC 254.
Во вторник я должен стать номер один p4p, — Хабиб Нурмагомедов о цели на турнире UFC 254
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Убивший шведскую журналистку изобретатель задержан после побега из тюрьмы

Создатель подводной лодки «Наутилус», датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки, совершил побег из тюрьмы в пригороде Копенгагена.
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Вашингтон расширил санкции в отношении «Северного потока – 2»

Вашингтон, 20 октября 2020, 15:37 — REGNUM Фирмы, которые предоставляют услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода «Северный поток — 2», также попадут под санкционные меры властей США.
REGNUM08:37

Саратовским экс-чиновникам грозит суд из-за взяток деньгами и «Лексусом»

Бывший председатель комитета по управлению имуществом администрации Саратова вместе с подчиненным предстанут перед судом по обвинению в превышении полномочий и получении крупных взяток от бизнесменов наличными и автомобилем Lexus, сообщило региональное управление СК РФ.
РИА Новости07:23

Минобороны не поддержало предложение Минфина о сокращении ВС РФ на 10%

Минобороны России не поддержало предложение Минфина о сокращении числа должностей в вооруженных силах на 10%, мотивированная позиция о неприемлемости таких предложений направлена в Совет безопасности.
ТАСС08:02

Конгресс США запугивают российскими подлодками в Атлантике

Авторы отметили, что американские инженеры 36 лет разрабатывали подлодку Seawolf, которая способна сдержать сразу восемь российских субмарин в Северной Атлантике и препятствует подводным баллистическим торпедам, способным разрушить цивилизацию.
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Мендес: Хабиб Нурмагомедов рассматривает только Сен-Пьера как соперника после боя с Гэтжи

Хавьер Мендес, наставник действующего обладателя чемпионского пояса легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова, признался, что планирует его подопечный после титульного боя с Джастином Гэтжи.
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Создатель Valve Гейб Ньюэлл рассказал о будущем серии Half-Life

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Центральная Служба Новостей04:48

Перераспределили гособоронзаказ: на Украине нашли средства для закупки комплекса «Нептун»

Украинское военное ведомство не запланировало в 2020 году средств на закупку ракетного комплекса "Нептун", однако приняло решение перераспределить уже выделенные деньги в рамках гособоронзаказа и закупить комплекс.
Военное обозрение07:55