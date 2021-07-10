Аналитик подсчитал «честный» курс рубля без валютных операций Минфина
Валютные операции, которые Центральный банк России совершает в интересах Минфина России с начала 2021 года, ослабили рубль на 5-10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в пределах 65-70 рублей за доллар.В источнике
С чего всё началось
Эксперт заявил, что «честный» курс рубля без валютных операций Минфина на 10% ниже текущего
Валютные операции, которые ЦБ совершает в интересах Минфина России с начала года, ослабили рубль на 5-10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар, подсчитал для РИА Новости генеральный директор УК "Спутник — Управление Капиталом" Александр Лосев.
РИА Новости00:10