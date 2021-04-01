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РИА Новости

Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары

Рубль не выглядит привлекательным и долгосрочно стабильным активом. Но бывают ситуации, когда все-таки рубли не стоит менять на иностранную валюту, рассказал агентству "Прайм" директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.В источнике
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С чего всё началось

Финансист рассказал, когда стоит предпочесть рубль доллару

В течение последних 30 лет курс рубля по отношению к доллару снижается. И хотя темпы этого снижения постоянно замедляются, на графиках мы видим сохранение устойчивого нисходящего тренда. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.
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